«Antuono e i doni dell’orco», al Teatro Civico 14 Basile in scena per due weekend

Al Teatro Civico 14 Basile in scena per due weekend consecutivi, 18/19 e 25/26 febbraio (sabato ore 20:00 domenica ore 18:00) con «Antuono e i doni dell’orco», messinscena drammaturgica di Luigi Imperato e Roberto Solofria, anche alla regia, del primo cunto del capolavoro di Giambattista Basile, con Marina Cioppa, Antimo Navarra, Umberto Orlando, Giuseppe Cioffi, prodotta da Mutamenti/Teatro Civico 14.

«A pazzi e a peccerille dio l’aiuta» queste sono le parole con cui chiude la prima storia del suo capolavoro Giambattista Basile: dio aiuta i pazzi e i bambini. Proprio a loro si rivolge l’autore, a quei lettori che hanno ancora una ricca riserva di ingenuità, necessaria per abbandonarsi alla magia della finzione e del meraviglioso. È un ingenuo il primo protagonista dei cunti di Basile, Antuono, un giovane della provincia napoletana, sfaccendato e senza grandi doti intellettive ma che, forse proprio grazie alla sua semplicità, riesce a farsi condurre dalla cieca dea Fortuna sulla via della ricchezza. D’altronde è risaputo che un giudizio troppo affrettato spesso inganna e se è vero che l'Orco, un altro dei protagonisti di questa storia, «aveva una brutta faccia, ma un bel cuore», è vero anche che una persona sprovveduta, come Antuono, può imparare dai propri errori, magari dopo aver subito una bella e sonora lezione.

La quattordicesima stagione del Teatro Civico 14 prosegue il 4 e 5 marzo con Lemons lemons lemons lemons lemons, di Sam Stainer per la regia di Davide Pascarella: la storia intima, privata, quella di Oliver e Bernadette e della loro relazione appena nata, che si intreccia a quella pubblica, in cui un governo propone una legge assurda che viene approvata, e la vita di tutti è costretta a trasformarsi da una mezzanotte all’altra.

I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro e sul sito www.teatrocivico14.it al costo di 12 euro, 10 per il ridotto under30/over65; per info e prenotazioni info@teatrocivico14.it oppure +39 0823441399.