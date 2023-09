Hystrio Festival, Premi Hystrio al collettivo ntS’, Lino Musella e Francesca Fedeli

Sono stati consegnati al Teatro Elfo Puccini di Milano, nel corso della seconda edizione di Hystrio Festival, i Premi Hystrio, giunti alla 32esima edizione.

Nel corso della serata finale della manifestazione, sono stati ufficialmente premiati i vincitori, selezionati dalla giuria composta dalla redazione, dalla direttrice Claudia Cannella e da 40 giornalisti e critici che collaborano con la rivista Hystrio. Tra coloro che hanno ritirato il prestigioso premio nazionale, tre artisti napoletani: il collettivo ntS’ (vincitore del Premio Hystrio Altre Muse), Lino Musella (premio Hystrio all’interpretazione) e la giovane Francesca Fedeli (premio Hystrio alla vocazione).

Un lungo applauso, alla fine della lettura della motivazione dedicata al Nuovo Teatro Sanità, nella quale si legge: «Gelardi e il suo gruppo hanno fatto della Chiesa di Piazzetta San Vincenzo un’eccellenza nella formazione drammaturgica, un luogo di residenza creativa, un laboratorio sui linguaggi teatrali, aperto ai più giovani e uno spazio in cui ascoltare altre lingue, e nuove storie, scritte, dirette e interpretate spesso da talenti sconosciuti.

E dunque: 223 spettacoli, 487 repliche complessive, un numero incalcolabile di spettatori, il riconoscimento in ambito FUS, i progetti internazionali. Sono fatti che non sono bastati tuttavia al Comune di Napoli e alla Regione Campania per impedire, nel novembre 2022, l'interruzione dell'attività di spettacolo e dal 5 luglio scorso, la concretizzazione di uno sfratto».