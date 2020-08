«I Medea» rinviato a edizione 2021 del Napoli Teatro Festival Italia

Sarà rinviato all’edizione 2021 lo spettacolo “I Medea”, scritto e diretto da Sulayman Al-Bassam, già previsto al teatro Bellini il 2 e 3 ottobre, nell’ambito della seconda sessione del Napoli Teatro Festival Italia.



La Direzione Artistica e la Fondazione Campania dei Festival, accogliendo la richiesta della Compagnia, hanno deciso di posticipare l’evento, ribadendo la volontà di co-produzione.



Restano confermati gli altri 7 appuntamenti annunciati, a partire da “Resurrexit Cassandra”, lo spettacolo del provocatorio e geniale artista belga Jan Fabre, su un testo di Ruggero Cappuccio, che andrà regolarmente in scena il 12 e il 13 settembre alle ore 21 al teatro Bellini. Seguiranno poi alcuni grandi maestri del teatro mondiale come Ramzi Choukair, Charlotte Rampling e Dimitris Papaioannu.



I biglietti per assistere a tutte le rappresentazioni, programmate da settembre 2020 a febbraio 2021 grazie al forte e concreto sostegno della Regione Campania e con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, si potranno acquistare a partire da giovedì prossimo 3 settembre presso i punti vendita autorizzati e on line sul sito napoliteatrofestival.it. Il costo, a conferma di una politica di prezzi popolari che caratterizza il NTFI, resta fissato anche per la Sezione Internazionale a 8 euro, con ridotto a 5 e ingresso completamente gratuito per le fasce sociali più deboli.



Alcuni spettacoli, come è già avvenuto a luglio per la sessione caratterizzata da 130 eventi, saranno trasmessi gratuitamente in streaming su live.napoliteatrofestival.it, su Radio CRC (Radio Crc Targato Italia, sul Canale 620 del Digitale Terrestre e sull’App ufficiale) e sulla piattaforma Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania. © RIPRODUZIONE RISERVATA