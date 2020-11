Il Club dei piccoli artisti: imparare musica e teatro, divertendosi, da casa

Imparare musica e teatro, divertendosi, da casa. Anche così riparte l'arte, con il Club dei piccoli artisti, un laboratorio per imparare da remoto. Giovedì 19 novembre 2020 alle alle 17, in collaborazione con il magazine di musica e cultura Live Performing & Arts, in diretta Facebook dalla pagina omonima, verrà presentato «Il Club dei Piccoli Artisti» tenuto da Francesco Ruoppolo, cantautore, musicista ed esperto didatta, Ivan Fedele, attore, componente del duo comico «Ivan e Cristiano» in tv con «Made in Sud» e Giuseppe Di Gennaro, formatore teatrale per il Regno di Oz e performer che insieme daranno vita a un percorso laboratoriale strutturato di musica, teatro e giocostoria animata dedicato alla formazione dei più piccoli.

«Il Club dei Piccoli Artisti - spiega Ruoppolo - vuole diffondere la cultura del teatro e della musica intesa non solo come forma d'arte, ma soprattutto come strumento di formazione delle giovani generazioni utilizzando lo spazio virtuale in un modo nuovo, così da permettere ai bambini di divertirsi ed esprimersi liberamente rispettando pienamente il distanziamento sociale». I corsi, che includeranno anche fonetica e dizione, lettura interpretativa, arti pittoriche, creazione di manufatti, magia, si terranno ogni giovedì giovedì, a partire dal 26 novembre fino al 27 maggio (6 mesi), dalle 16 alle 18.

