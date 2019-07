Lunedì 29 Luglio 2019, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - Da mercoledì torna la rassegna teatrale culturale musicale Torre Turbolo. La rassegna, promossa dall’amministrazione comunale ed organizzata dall’Associazione L’Arcolaio, propone cinque appuntamenti fino al 10 agosto prossimo. Ad inaugurare il cartellone, in piazza Maria Santissima della Lobra, mercoledì alle ore 21, Lunetta Savino in «Non farmi perdere tempo», tragedia comica per donna destinata alle lacrime. Seguirà lunedì 5 Ernesto Lama in «Schegge di Varietà». Martedì 6, quindi, Fabio Concato feat Paolo di Sabatino Trio «Gigi». Venerdì 9, approda a Marina della Lobra, Massimiliano Gallo in «Tutta cola della Luna». Ultimo appuntamento della rassegna, sabato 10 agosto, in piazza a Sant’Agata sui due Golfi, con Nunzia Schiano e il Duo Ebbanesis in «Femmene e Serenvivity».