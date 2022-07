Campania teatro festival: c'è il debutto di Shakespeare-Bach

Tanti gli appuntamenti in programma nella trentesima giornata del Campania teatro festival che proporrà, il 9 luglio, tre debutti e nuovi progetti per la sezione progetti speciali.

Debutta in prima nazionale al teatro Mercadante alle ore 21 lo spettacolo Shakespeare-Bach, per la regia di Sonia Wieder-Atherton. La straordinaria violoncellista franco-americana sarà protagonista sul palco insieme a un’attesissima ospite internazionale: l’attrice britannica Charlotte Rampling. In questo nuovo progetto, le due artiste instaurano un dialogo poetico tra i sonetti del Bardo e le suite di Bach. «Il violoncello, -afferma Sonia- attraverso le suite di Bach, riporta alla luce frammenti di memoria e scolpisce il tempo». Due universi, quello della poesia e della musica, si incontrano attraverso il teatro affinché la magia di questo incontro risplenda nel ritmo di due lingue e nel canto delle loro voci. In prima assoluta per la sezione prosa nazionale, andrà in scena al cortile della Reggia di Capodimonte alle ore 21 lo spettacolo Alla Greca. Una pièce in cui il mito di Edipo e la tragedia sofoclea sono reinventati nelle forme di una parodia sullo sfondo del più sordido sobborgo londinese. Alla greca è un testo esilarante e smodato, dal finale trasgressivo, che il regista porta in scena valorizzandone le istanze sociali e politiche.

Il nuovo appuntamento per la sezione Sportpera, va in scena alle praterie del Gigante di Capodimonte alle ore 21: “Settembre è nero”. Si darà voce a una vicenda che ha segnato per sempre la storia dei giochi olimpici: il bagno di sangue accaduto il 5 settembre nel 1972 a Monaco. Due storie si intrecceranno sul filo del ricordo: la prima è quella di Gad Tsobari, atleta israeliano che scampò al massacro per ritrovarsi poi a viverlo, dolorosamente, in diretta televisiva; l’altra è quella di Kamal Kamel Mohammed, cestista egiziano e portabandiera della propria squadra, che in televisione avrebbe visto svanire ogni speranza di gloria con una sconfitta subita senza neppure scendere in campo.

La sezione progetti speciali propone in prima assoluta “Foodistribution in between spaces”, ai Bipiani del quartiere Ponticelli alle ore 21. Un progetto residenziale di ricerca artistica e scientifica che mette in relazione l’analisi del processo di gentrificazione di piccole e grandi comunità urbane con l’illuminotecnica e il disegno luci, la fotografia e il teatro. In Between Spaces si concentra su quei piccolissimi territori che non avendo una destinazione d’uso specifica diventano espressione concreta delle comunità che li abitano, sorprendendo spesso i più sofisticati progetti di pianificazione. La sezione Progetti Speciali arriva a Pietrelcina con La città dei miracoli, uno spettacolo itinerante, innovativo e originale prodotto dal Teatro Potlach a Pietrelcina, città natale di Padre Pio, dove la sua figura è l’espressione di un contesto storico e antropologico ricco di profonde tradizioni. I beni materiali e immateriali di Pietrelcina si trasformano in visioni artistiche. Gli spettatori si immergono lungo un percorso disegnato nel centro storico trasformato metro per metro dagli artisti con tecniche antiche e contemporanee. Sempre per la sezione progetti Speciali, la Sala Assoli ospiterà dalle ore 11 alle ore 19, dal 9 all’11 luglio, Semi in air: io sono confine. 3 giorni di indagine performativa sul corpo come frontiera, a cura di Loredana Putignani. «Io sono confine – racconta Putignani – è un processo che indaga sulle soglie tra culture e molteplici linguaggi creativi su piattaforma globale, per una resistenza culturale oltre le frontiere».

Nell’ambito delle attività diurne del festival, al teatrino del Pagliarone alle ore 10 si terrà Il sentiero delle indomite. Avventure senza tempo per bambine coraggiose, una proposta per i più piccoli a cura di Bibi Libreria. Proseguono, infine, le visite guidate in bici che condurranno i visitatori alla scoperta dei viali e degli edifici storici del Real Bosco di Capodimonte. Il punto di raccolta è presso il Belvedere alle ore 10, per un massimo di 20 partecipanti.