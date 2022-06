«Nijinski - Il buffone di Dio» al Nuovo Teatro Sancarluccio il 4 e 5 giugno

Imprigionato e ostacolato nei movimenti, pur aggraziati, pur disperatamente vitali, l'infelice étoile rivive come in un disperato autodafé i passi (danzati e non) che lo hanno portato dalla fama alla fame, con una presa di coscienza a tratti lucida, a tratti ferinamente inconsulta.

E il cervello trapanato da una sola ossessione: fare fuori l'ingombrante immagine del suo padre-padrone, Djagilev, dalla sua mente oppressa e malata. Tra rabbia, malinconia, gioia estatica, poesia, dolore, strazio, angoscia ed infantile slancio, si consuma un'esistenza devota e irrequieta, destinata – come sempre accade nei casi geniali – a durare poco. Troppo poco. Sullo sfondo la figura mistica e disperata della moglie Romola de Pulszky; un passo a due morboso la loro vita, una partita a scacchi, senza nessun vincitore.

Il Nijinsky di Antonio Mocciola e Diego Sommaripa é una bestia alle corde, che cerca disperatamente di danzare nonostante le ferite, le inibizioni, le corde che zavorrano il corpo indifeso dell'attore, e che pure, allo stesso tempo, lo proteggono. Così fu Vaslav, animale libero nell'anima, schiavo nel cuore. Lo spettacolo si terrà presso il Nuovo Teatro Sancarluccio di Napoli sabato 4 giugno (alle ore 21) e domenica 5 (alle ore 18).