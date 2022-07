Teatro Summarte, il programma ricco di appuntamenti per la nuova stagione

Con estrema gioia il teatro Summarte è pronto finalmente per la nuova stagione teatrale 2022/2023. «Anche quest’anno vogliamo sognare insieme a voi, si proprio sognare, quello che più ci è mancato in questi anni di pandemia. Vogliamo farlo vivendo, toccando con mano e facendoci lasciar coinvolgere dalla magia del teatro. Noi del Summarte desideriamo per il prossimo anno una community che non sia solo follower ma persone vere con cui poter scambiare idee e anche qualche sorriso, quelli nascosti dalle mascherine e che finalmente possiamo rivedere. Quest’anno con la tenacia di sempre abbiamo pensato ad una stagione teatrale che potesse emozionarvi e far passare del tempo in amicizia».

APPROFONDIMENTI IL FILM Napoli, al Palazzo Reale Mimmo Paladino per la proiezione di... LA KERMESSE Foqus: a Napoli Victoria Abril apre il festival di cinema spagnolo e... IL PREMIO Procida, il Premio «Carpenè Malvolti» agli...

Il programma ricco di grandi spettacoli e ospiti prevede: il 21 Ottobre Francesco Cicchella in “Ancora…Bis!”, a seguire l' 11 Novembre Enrico Lo Verso in “Mito in Fabula”, il 26 Novembre Ciro Esposito, Rosario Minervini e Salvatore Catanese in “In tutti giù per terra”. Dopo natale si continua il 13 Gennaio con Rosaria De Cicco in” i giorni dell’ abbandono “ e il 3 Febbraio Giuseppe Sollazzo in “Bye Bye Varietà". Il 10 Marzo ci sarà Simone Schettino e Lucio Pierri in “Nella Vecchia Pandemia” e 27 e 28 Marzo il grande Biagio Izzo. Si conclude poi il 21 Aprile con Veronica Pivetti in “Stanno sparando sulla nostra canzone” e il 5 Maggio sul palco Francesco Procopio e Enzo Casertano in” Una canonica per due”.