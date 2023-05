Napoli, al teatro Bolivar la commedia “Cose di ogni giorno” con Denny Mendez e Francesco Branchetti

Il 13 e 14 maggio arriva sul palco del Teatro Bolivar di Napoli, diretto da Nu'Tracks, la divertente commedia “Cose di ogni giorno” con Denny Mendez e Francesco Branchetti.

In scena, accanto ai due protagonisti, anche Isabella Giannone e José De La Paz, la regia è firmata dallo stesso Branchetti che ha scritto la commedia insieme a David Norisco. In una bella casa con domestica a tempo pieno, vive una famiglia ben organizzata, sorretta da due genitori giovani, attenti e amorosi, hanno una figlia sposata e un figlio laureato. In questo organizzato mondo borghese qualcosa si inceppa, niente di eccezionale, ma come tutte le situazioni diverse fa saltare l’equilibrio quotidiano.

Naturalmente sarà la madre, che è l’elemento affettivamente più fragile, a gestire con spirito aperto la paventata separazione della figlia e l’inattesa confessione del figlio.

Il padre, commercialista di successo, vive le situazioni con la foga canina di chi sente tremare la terra sotto i piedi della propria famiglia. In tutto questo un’affettuosa cameriera dagli amori sempre sbagliati, assiste combinando altri guai.

«Lo scorrere della vita familiare non distrugge, ma trasforma i rapporti ben organizzati in rapporti più scoperti dove ognuno ritrova la sua dimensione vera ricomponendo così il nucleo sorretto dall’affetto di sempre. Se ci fosse una morale direi che niente è come noi la vediamo e vogliamo, ogni persona o situazione ha delle diversità che l’affetto e l’amore costruttivo possono benissimo ricomporre», ha detto l'autore Norisco. Musiche di Pino Cangialosi, scene di Andrea Franculli, costumi di Clara Surro.