Napoli, al Teatro Bolivar Massimo Piccolo porta in scena «Altrove, a un solo giorno di distanza»

Si terrà domenica 10 dicembre, alle ore 21.00, al teatro Bolivar di Materdei lo spettacolo di narrazione “Altrove, a un solo giorno di distanza”, scritto e diretto da Massimo Piccolo che vedrà in scena, oltre lo stesso Piccolo, Adriana Cardinale, Claudia Di Rienzo, Francesco Marziani, Antonio Napolitano, Max del Pezzo e Roberta D’Ovidio. L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della rassegna “Altri Natali”, parte del progetto “Natale a Napoli 2023” con il finanziamento della Città Metropolitana e del Comune di Napoli.

«L’altrove che proveremo a raccontare domenica», dice Massimo Piccolo «può intendersi come un qualsiasi posto che non stiamo vivendo ma che, senza di noi, senza il nostro qui e ora, non potrebbe esistere o sarebbe qualcosa di completamente diverso.

L’altrove è il posto dei nostri cari che non possiamo più sfiorare, il posto dove riponiamo i desideri per il futuro o affondiamo le radici del nostro passato».

«Questo - continua ancora Piccolo - a volerlo contare, sarebbe l'ottavo capitolo di Birdland’s Tales, un format ancora più fortunato di quello che inizialmente potessi aspettarmi. Il meccanismo è sempre lo stesso: un viaggio realizzato grazie a belle pagine di letteratura e ad altrettanto belle pagine di musica e canzoni, il tutto però, come amo sempre ricordare, in un unico e inestricabile flusso narrativo, lo spettacolo di narrazione, per me, ha davvero senso solo quando si resta fedeli ai testi ma, al tempo stesso, si trascendono».

Teatro Bolivar, Napoli - Via Bartolomeo Caracciolo, 30

Ingresso Libero fino a esaurimento posti (info e prenotazioni – lunadiseta@libero.it / 328.5468772)