Sul palco del Tearo San Carlo «Il Flauto Magico» con i bambini delle scuole di Napoli

Imparare a conoscere, cantare e amare l’opera lirica a scuola è la sfida di «Scuola Incanto», il progetto didattico firmato Europa InCanto di avvicinamento e di approfondimento alla lirica, pensato per gli allievi e i docenti delle scuole con lo scopo di diffondere la conoscenza e l’amore per la musica.

Ad inaugurare la stagione di quest’anno sarà il Teatro San Carlo di Napoli. Dal 17 al 29 aprile, il sipario del Teatro si alzerà sulle note de «Il Flauto Magico» eseguite dall’Europa InCanto Orchestra, diretta dal maestro Germano Neri.

Protagonisti di questa edizione speciale del «Flauto Magico», pensata appositamente per avvicinare ed appassionare gli alunni alla magia dell’opera lirica, saranno gli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Napoli e provincia, e non solo, che si esibiranno insieme a cantanti professionisti.

Tutti i partecipanti prenderanno parte attivamente allo spettacolo, interpretando insieme ai cantanti e all’orchestra i brani studiati nel corso dell’anno. Gli alunni vivranno infatti l'opera nella totalità dello spazio del teatro. Potranno cantare insieme ai cantanti professionisti e all’orchestra alcuni brani dell’opera, eseguiranno movimenti scenici e coreografici, saliranno sul palcoscenico con i costumi e gli elementi di attrezzeria da loro stessi realizzati. La rappresentazione dell’opera, nella sua versione in italiano, durerà circa un’ora e mezza e sarà aperta solamente alle famiglie degli alunni e alle scuole coinvolte nel progetto.

Appassionare le nuove generazioni alla lirica, patrimonio storico-culturale comune e identitario per il nostro Paese, è un obiettivo che Europa InCanto porta avanti anno dopo anno. Un progetto che coinvolge più di 30.000 bambini, 13.000 per oltre 100 scuole solamente nell’area di Napoli e provincia, che mira a formare un nuovo pubblico partendo proprio dalla scuola.

Il percorso di apprendimento, dedicato ogni anno a un’opera del grande repertorio lirico, si sviluppa in diverse fasi, che partendo dalla formazione prima dei docenti, e poi degli alunni, si conclude con la loro partecipazione ad uno spettacolo finale in teatro. Un lavoro pensato per accompagnare i più piccoli alla scoperta dell’opera dall’inizio alla fine, attraverso l’ideazione di un metodo didattico originale e innovativo, capace di fornire gli strumenti utili a comprendere la lirica in tutte le sue componenti. Il kit didattico fornito a ogni partecipante comprende il libro e un’app apposita che accompagnerà studenti e docenti nella scoperta e nello studio dell’opera lirica.

La redazione del libro è pensata in modo da avvicinare i bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni all’opera attraverso un attento lavoro di adattamento drammaturgico che riesce a catturare sia l’interesse di lettori già appassionati che di quelli nuovi. Uno strumento pedagogico in grado di coinvolgere e di rendere lo studio un momento di scoperta e di divertimento. Il testo contiene non solo la storia e la trama del Flauto Magico, ma anche le istruzioni e cartamodelli per la creazione dei costumi e dei piccoli oggetti di scena, che i bambini potranno creare con le proprie mani e portare in scena il giorno della recita. Al suo interno anche la spiegazione degli strumenti che comporranno l’orchestra e gli spartiti delle arie che compongono l’opera e che verranno cantare durante la recita. A completare il materiale c’è poi la «Scuola InCanto App», pensata per rendere lo studio dell’opera più interattivo e inclusivo per gli alunni, facilitando lo studio dei brani tramite i suoi contenuti multimediali.

A compimento del percorso, c’è la messa in scena dello spettacolo finale, dove insieme ad artisti professionisti, i veri protagonisti sono i bambini.

L’opera è un «singspiel», una composizione teatrale costituita dall’alternanza di parti cantate e parti interamente recitate. Il libretto fu scritto da Emanuel Schikaneder, con il contributo di Karl Ludwig Gieseck. La prima rappresentazione teatrale avvenne il 30 settembre 1791 al Theater auf der Wieden di Vienna.

Maestro concertatore e Direttore d'orchestra Germano Neri, che salirà sul podio con l’Europa InCanto Orchestra, mentre l’adattamento e drammaturgia e la redazione del materiale didattico è a cura di Nunzia Nigro. La regia dello spettacolo è affidata a Michele Mangini. La produzione, scenografia e sartoria sono a cura di Europa InCanto.