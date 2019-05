Nekrosius, il docufilm in anteprima al Napoli Teatro Festival Italia

Giovedì 30 Maggio 2019, 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà proiettato venerdì 7 giugno, al Teatro Politeama (ore 20.30), Eimuntas Nekrosius: Pushing the Horizon Further, il documentario sul grande regista lituano Eimuntas Nekrosius, scomparso recentemente. Il lungometraggio, anteprima della dodicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, è il ritratto della personalità umana del leggendario regista. Basato sulle prove dello spettacolo Boris Godunov da Alexander Pushkin, performance diretta da Nekrosius nel 2015 al Lithuanian National Drama Theatre, il lavoro si presenta come un’intervista all’artista nel suo ruolo di direttore artistico al Teatro Olimpico di Vicenza, dove per tre anni ha diretto il Ciclo dei Classici all'Olimpico.L’evento è gratuito fino a esaurimento posti.L’anteprima segna la prima tappa di un focus che il Napoli Teatro Festival Italia - diretto per il terzo anno da Ruggero Cappuccio, realizzato con il sostegno della Regione Campania, e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival - dedica al regista lituano, da sempre legato a Napoli e al Festival, con una apertura in suo omaggio. Si inizia infatti l’8 giugno, alle ore 17.00 con l’inaugurazione a Palazzo Fondi della mostra Il Meno Fortas di Eimuntas Nekrosius, a cura di Audronis Liuga e Julija Reklaitè (aperta fino al 14 luglio); sempre l’8 giugno, alle ore 21.00, al Teatro Politeama, va in scena lo spettacolo Zinc (Zn), allestimento del regista lituano ispirato ai romanzi del premio Nobel per la letteratura Svetlana Aleksievič (replica il 9 giugno ore 19.00).