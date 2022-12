Teatro Nest, weekend con «I Mezzalira, Panni sporchi fritti in casa»

Nuovo appuntamento della stagione teatrale Nest con I Mezzalira – Panni sporchi fritti in casa, in scena sabato 17 dicembre (ore 21) e domenica 18 dicembre (ore 18). Scritto da Agnese Fallongo e diretto da Raffaele Latagliata. In scena Agnese Fallongo, Tiziano Caputo e Adriano Evangelis.

Il titolo nasce da un gioco linguistico che crea una fusione tra il celebre detto «i panni sporchi si lavano in casa» e il concetto di «frittura» come simbolico spartiacque del binomio servo-padrone. Se è vero che la saggezza popolare insegna a mantenere celate le questioni familiari all’interno delle mura domestiche, è altrettanto vero che quelle mura non sempre bastano a contenere i segreti, i tabù e i non detti della famiglia Mezzalira che, proprio come l’olio delle olive che raccoglie, scivola in una spirale di infausti accadimenti che la indurranno, inevitabilmente, a scendere a patti col mondo esterno. Il tutto visto e raccontato da Giovanni Battista Mezzalira detto «Petrusino», il più piccolo della famiglia che, una volta adulto, traccerà un vero e proprio arco della sua esistenza, in un caleidoscopio di ricordi che lo costringeranno a fare i conti con i fantasmi del passato e a scoprire di non essere stato il solo a custodire un segreto. Un racconto tragicomico che mescola ai toni brillanti della commedia all’italiana le tinte fosche del giallo.