Pozzuoli, nuova stagione teatrale al cinema Sofia da D'Angiò a Mauriello

Ancora una volta il cinema – teatro Sofia di Pozzuoli darà inizio a una nuova stagione teatrale grazie all’Associazione “La casa di Bradamante” che, per volontà della presidentessa Lucia Peluso, ha creato anche un affettuoso legame con due tra i maggiori teatri napoletani. “Inizieremo il 5 ottobre con Bentornata, Piedigrotta all’Augusteo e a dicembre ci ritroveremo al Politeama con La cantata dei pastori. A Pozzuoli invece porteremo altri bravissimi artisti”. Tra questi il divertente trio Ardone, Peluso, Massa (25 novembre), l’eclettico Lino D’Angiò (27 gennaio), il leggendario Giovanni Mauriello (10 febbraio), il frizzante Luciano Capurro (23 marzo), la sorprendente Federica Cardone (6 aprile).“Ho cercato di mettere insieme generi leggeri e brillanti – prosegue Lucia Peluso – capaci di coinvolgere un pubblico quanto più vasto possibile, perché una sera a teatro diventi un piacere da ripetere. Il programma completo della rassegna si trova sulla nostra pagina fb Associazione La casa di Bradamante. Resta ferma l’idea di dare a Pozzuoli un’idea più larga dell’intrattenimento e di rendere l’intera settimana una scoperta continua di proposte”. Oltre al cartellone serale Lucia Peluso, vulcanica organizzatrice, si occupa di teatro nelle scuole in tutta la Campania dove porta travolgenti commedie musicali sul cibo, sulla grammatica, sul Natale, oltre ai drammi di Fortunato Calvino e di Corrado Ardone.“Il teatro a scuola è un punto di partenza fondamentale e per farlo occorrono passione, cura, attenzione dei dettagli, solo così forse sarà possibile educare le nuove generazioni ad amare una delle arti più antiche e necessarie”. Ma non finisce qui. “Abbiamo anche un progetto interessante, il tour street art, ossia condurre i giovani e giovanissimi in giro per la città a vedere e soprattutto a capire i murales guidati dai writers, proprio come avviene nelle maggiori capitali europee”. Non solo, al cinema Sofia inaugureranno laboratori di teatro tenuti da Ernesto Lama, Elena Pellecchia e Tullio Gatto mentre quello di scrittura teatrale sarà condotto da Davide Morganti.Per info 331 830 77 30 oppure casadibradamante@gmail.com.