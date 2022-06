Napoli, Fest - Festival del teatro nella Sanità

Saranno le parole di Peppe Servillo e la musica di Cristiano Califano a inaugurare venerdì 17 giugno 2022, nel chiostro della basilica di Santa Maria della Sanità, FEST – festival del teatro nella sanità, a cura di Mario Gelardi, Luigi Marsano e Alfredo Balsamo nell’ambito del progetto Campania è promosso dall’Agis e dalla regione Campania.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO «Campania teatro festival»: sesto appuntamento con... L'EVENTO «Palazzo Reale SummerFest»: tra gli oltre 50 ospiti anche... LA PROGRAMMAZIONE Il via ad «Azzurro-storie di mare»: su Rai1 torna la...

Per un mese, fino a sabato 16 luglio, il rione Sanità diventerà un teatro a cielo aperto. Le programmazioni sono previste nel chiostro della basilica di Santa Maria della Sanità, e dal 7 luglio il giardino dell’ex educandato femminile della Chiesa di Santa Maria de’ Miracoli.

Sabato 18 giugno, Mario Gelardi porta in scena, in prima assoluta, Viviani Sanità. La musica, la poesia e il teatro, tre modi per raccontare il mondo di Raffaele Viviani. Lo spettacolo, diviso in due parti, dedica la prima alla musica e alla poesia di Viviani, attraverso alcune delle sue opere più celebri. La seconda parte vuole raccontare il teatro del drammaturgo stabiese attraverso una delle sue opere più strazianti, La musica dei ciechi. Marco Polo, il concerto di Alessio Arena, chiuderà, domenica 19 giugno, il primo weekend di programmazione. Marco Polo, ultima fatica discografica dell’artista, è un viaggio in musica che si apre alle sonorità del mediterraneo contemporaneo, partendo dalla canzone italiana verso l'ibridazione con stili come il fado, il bolero, il tango.