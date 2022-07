Sorrento, 12 appuntamenti con la rassegna «Teatro fuori le mura 2.0»

Dodici appuntamenti tra teatro, musica e cabaret, quelli proposti dalla rassegna Teatro Fuori le mura 2.0", organizzata dal Comune di Sorrento e da TeatroNovanta con la direzione artistica di Marco Palmieri.

«La rassegna propone spettacoli, ad ingresso gratuito, in tutte le frazioni e i borghi di Sorrento, da Marina Grande, a Casarlano, da Marina Piccola al Capo di Sorrento a Priora - dichiara il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola - È una rassegna che abbiamo fortemente voluto per offrire, a tutti i nostri cittadini, momenti di svago e di divertimento».

Si parte il primo agosto, a Marina Grande, a partire dalle ore 22, con Napoli canti in festa, una passeggiata animata con artisti di strada. Il 4 agosto, a Casarlano, alle ore 21.30, Femminile singolare spettacolo della vulcanica Maria Bolignano, direttamente da Made in Sud. Il 6 agosto, sempre a Casarlano, alle ore 21.30 Cosimo Alberti, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Un posto al sole, in Allegramente 2.0. L'indomani, 7 agosto, a Marina Piccola, alle ore 22, spazio alla comicità di Paolo Caiazzo con Eppure sorrido. Il 9 agosto si torna a Casarlano, alle 21.30 con Simone Schettino in Show, il 12 agosto con Risate al femminile delle Sex and the Sud e il 14 agosto con il concerto di Monica Sarnelli dal titolo Napoli oro. Anche Ferragosto in musica, al Capo di Sorrento, con il concerto all'alba A Maria con Elisabetta D'Acunzo. Il 18 agosto, Priora ospita alle 21.30 lo spettacolo Tutte le donne che ho amato di Fabio Brescia. Ultimi tre appuntamenti il 21 agosto a Casarlano, alle 21.30, con il concerto acustico di Tony Tammaro, il 27 agosto sempre nella stessa frazione, con Marco Palmieri in Gemelle diverse e il 31, a Priora, alle 21.30, con Daniela Ioia (nel cast di Nostalgia, presentato al Festival di Cannes) in Racconto al tramonto.

Per gli spettacoli a Casarlano ci sarà a disposizione, gratuitamente, una navetta che partirà alle ore 20.30 dal parcheggio Achille Lauro.