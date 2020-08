«Sottosopra», Gea Martire a Villa Fiorentino a Sorrento

Martedì 18 agosto a Villa Fiorentino di Sorrento, Gea Martire inaugurerà la rassegna presentata dalla ProCulTur nell’ambito di Summer Time, iniziativa promossa dalla Fondazione Sorrento, che prevede tra l’altro, la presenza di Massimiliano Gallo il 20 agosto e del duo Ebbanesis il 23 agosto.



«Sottosopra» è il titolo del reading che Gea Martire porterà in scena a Villa Fiorentino; uno spettacolo liberamente tratto dalla commedia Dicerie sui Santi e altri malumori di Davide Morganti, con le musiche di Valerio Virzo al sax live.



“Il mondo sottosopra….”, “questa è la fine del mondo…”: espressioni che si usano sempre più spesso e, chissà, forse sono usate da che il mondo esiste ma, di certo, negli ultimi mesi, i primi di quest’anno, si sono sprecate. Un ribaltamento che giunge alle estreme conseguenze: non il mondo ma l’universo intero si rovescia, si capovolge e i santi, dal cielo, si ritrovano sulla terra mentre gli umani restano ancorati alla terra e disdegnano il paradiso. Forse ne hanno già esperienza in questo mondo che, di sicuro, già fornisce un’idea precisa dell’inferno. Nell’atterraggio i santi non si sparpagliano, s’intruppano verso un’unica direzione: Napoli, forse curiosi di verificare se effettivamente quella, come dicono canzoni e poesie, sia veramente la città che più somiglia al paradiso. Il ribaltamento non è accidentale ma da loro voluto. I santi, si sa, con a capo il Padreterno, possono questo e altro: hanno deciso di vestire i panni umani di benefattori, operare alla base, non più dall’alto, dialogare vis à vis, “guardammece dint’all’uocchie”, per indurre gli umani a ragionare, per fare entrare in quelle zucche spesso vuote che arraffare non è la cosa migliore da fare nella vita. Ma… ma accade qualcosa di impensabile! Una volta toccata terra i santi si umanizzano, si ritrovano a concepire pensieri inquinati come il peggiore dei mari pieno di plastica e... Cosa accadrà in questo periodo di rivoluzione planetaria datato marzo 2020 ce lo racconta Antonietta Formisano, donna del popolo, che, attraverso la propria esperienza e quella delle sue amiche e commarelle, riesce a riportare un quadro perfetto, degno del più vivido reportage giornalistico, delle assurdità verificatesi e a cui si stenterebbe a credere se non esistesse un così prezioso documento. Il reading, dal carattere fortemente teatrale, si serve di un comprensibile napoletano, come comprensibile è la scelta di questa lingua: la parola si fa musica e sfida la musica, rigorosamente dal vivo, a farsi parola.



Organizzazione: ProCulTur



Prevendite: Villa Fiorentino Corso Italia – Sorrento tel. 081 8782284 - Libreria Tasso Piazza Lauro 18/19 – Sorrento tel. 081 8784703



Prenotazioni whatsapp: 3383212547 - Biglietteria online: www.etes.it



INIZIO SPETTACOLI ORE 21:30