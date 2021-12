Spiritual Theatre a Sant’Anastasia, in scena Peppe Servillo con «L’anno che verrà» in un omaggio a Lucio Dalla

La rassegna di arte, musica e spettacolo Spiritual Theatre a Sant’Anastasia, dopo lo spettacolo ispirato alla tradizione del presepe napoletano di Peppe Barra, chiude in bellezza martedì 28 dicembre, alle 20:30 nell'aula polifunzionale del santuario della Madonna dell'Arco, con il trio composto da Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano, sax baritono, flauti andini, percussioni) e Natalio Mangalavite (pianoforte, tastiere, voce”). Tre artisti di fama che vantano collaborazioni nazionali e internazionali con i grandi della musica.

Lo spettacolo - dal titolo «L’anno che verrà» - è un omaggio a Lucio Dalla: «Ci è sembrato il titolo più indicato, visto l'anno che abbiamo passato e ci auguriamo davvero che sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno. Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani. Lucio Dalla ha sempre intercettato il comune sentire, traducendolo in forma poetica e popolare grazie anche alle sue grandi doti di interprete. Il nostro tentativo è quello di rileggere i suoi brani nella speranza di ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia». Con queste parole Peppe Servillo, già frontman degli Avion Travel, descrive lo spettacolo, che guiderà lo spettatore in un vero e proprio viaggio attraverso i capolavori di uno dei maestri della musica italiana di tutti i tempi.

Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 19:30 dalla visita guidata al Santuario della Madonna dell’Arco. L’ingresso è gratuito con Green pass obbligatorio e mascherina, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Lo spettacolo è promosso dal Comune di Sant’Anastasia e rientra nell’ambito del progetto Spiritual Theatre, finanziato dalla Regione Campania a valere sul Poc Campania 2014-2020, linea strategica rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura – azione 2 – eventi di rilevanza nazionale ed internazionale.

«Gli spettacoli di qualità che abbiamo potuto offrire ai nostri concittadini, con le dovute precauzioni dovute al particolare momento storico, e gli altri eventi che metteremo in campo di qui all'Epifania, sono un doveroso segnale alla comunità, un piccolo sprazzo di gioia e possibile condivisione per onorare le festività - dice il sindaco Carmine Esposito - e ringrazio, per il lavoro svolto in queste settimane, l'assessore alla cultura, Veria Giordano, e l'assessore agli eventi, Cettina Giliberti».