Teatro, a «Segreti d'autore» va in scena la storia negata del mondo contadino

La centralità del mondo contadino nella Storia d’Italia. E’ il tema fondante di “Tre compari musicanti. Storie minime nella grande storia: briganti, borbonici, francesi”, uno spettacolo che coniuga antropologia e teatro nel monologo scritto e interpretato da Paolo Apolito, in scena domani alle ore 21.30 al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito della decima edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.



A cavallo tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, le storie di un ceto sociale schiacciato, svilito, impoverito, emarginato e negato si intrecciano a quelle della grande Storia, in una elaborazione di racconti di anonimi contadini e tradizioni popolari, come quelle delle ricerche preziose che Apolito condusse con Annabella Rossi e Roberto De Simone, che diventano tessuto narrativo e trovano legami insospettati nei versi di Rocco Scotellaro o nella esecuzione strumentale e nella voce di Antonio Giordano. La zampogna, la chitarra battente e il canto diventano infatti la geometria stessa del lavoro teatrale, a testimonianza ulteriore di un mondo dove la parola conservava, nonostante il dolore e le sofferenze, tutta la sua musicalità. Uno spettacolo, dunque, che indaga anche sulle ragioni ataviche di un Meridione che in alcuni casi avverte ancora oggi lo Stato come un’entità astratta, lontana e forse addirittura ostile.



Sempre domani, dalle 17 alle 20, la dottoressa Martina Baldi terra’ un laboratorio dal titolo “Fiori di Bach e immagini Archetipiche- tra fiabe e tarocchi”, un viaggio dentro noi stessi alla ricerca del riequilibrio emozionale. Per trasformare le ombre in risorse e sviluppare positività e consapevolezza.



L'ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all'indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere agli eventi dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di conferma.