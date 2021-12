Teatro San Carlo di Napoli, il concerto di Natale di Juraj Valčuha con il soprano Lauren Michelle

Sabato 18 dicembre 2021 alle 19 al Teatro di San Carlo torna il tradizionale concerto di Natale in occasione delle imminenti festività natalizie.

Juraj Valčuha, dirigerà orchestra e coro del Massimo napoletano in un programma dal fil rouge neoclassico che include la Suite n.1 dal balletto Cenerentola Op.107di Sergej Prokof’ev, Ma mère l’oye, di Maurice Ravel e Gloria in Sol maggiore per soprano, coro e orchestra di Francis Poulenc.

Maestro del coro è José Luis Basso mentre il soprano solista è la statunitense Lauren Michelle, al suo debutto al San Carlo.

Michelle, nata a Los Angeles, si è laureata alla University of California (Ucla) nella sua città e alla Juillard School di New York. Ha vinto più di 15 concorsi internazionali, tra cui la Bbc Cardiff Singer of the World Competition.

Il suo debutto è avvenuto in Italia, nella commedia musicale Mozart di Reynaldo Hahn, diretta da Francesco Maria Colombo al Teatro Dal Verme di Milano e poco dopo è stata Lauretta nel Gianni Schicchi al Teatro Romano di Fiesole: è così iniziata una brillante carriera che l’ha portata a cantare in teatri prestigiosi quali la Staatsoper di Vienna, la Royal Opera House Covent Garden di Londra, la Welsh National Opera di Cardiff, l’Opera Theatre di Saint Louis e la Washington National Opera.

Ha cantato la Petite messe solennelle di Rossini con i Berliner Philharmoniker diretti da Marc Minkowski e nell’Elektra di Richard Strauss diretta da Mikko Frank in forma concertante alla Philharmonie di Parigi. Si è esibita alla Carnegie Hall di New York, al Bunka Kaikan di Tokyo, alla Osawa Hall con direttori d’orchestra del come Michele Mariotti, Placido Domingo, Seiji Osawa.