Al Teatro San Carlo concerto per sostenere la raccolta fondi da devolvere al Santobono di Napoli

Grande successo alla serata di raccolta fondi per l’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon del 12 dicembre al Teatro San Carlo. Grazie alle numerose donazioni, alcune delle quali molto importanti, da quella della Fondazione Teatro di San Carlo a quella di Antonio D’Amato, è stato raggiunto l’obbiettivo di finanziare un ecografo portatile per il Run, un gruppo multidisciplinare che coinvolge i reparti di Radiologia, Urologia e Nefrologia, che presto sarà impegnato nella diagnosi e la cura di piccoli pazienti affetti da malformazioni all’apparato urinario.

All’emozione per il bellissimo spettacolo che ha visti come protagonisti Valčuha che ha diretto l’Orchestra del Massimo napoletano e il soprano Lise Davidsen in Piccola musica notturna di Luigi Dallapiccola, Vier letzte Lieder, Op. 150 e Tod und Verklärung, Op. 24 di Richard Strauss, sì è unito un brindisi dedicato a tutti i donatori intervenuti nel salone degli specchi dove il presidente dell’Associazione Sos Sostenitori ospedale Santobono Onlus Ugo de Luca, il direttore generale dell’ospedale Rodolfo Conenna e i medici del Run, la dr.ssa Sonia Tamassi, la dr.ssa Rosamunda D’Arcangelo ed il loro primario Massimo Zeccolini, hanno ringraziato la direttrice del Teatro San Carlo Emmanuela Spedaliere ed il Soprintendente Stephane Lissner e raccontato dell’importanza del progetto finanziato per i piccoli pazienti del Santobono Pausilipon.

La serata si è conclusa con i dolci offerti da 7 stelle della pasticceria del Sud Italia Giuseppe Manilia, Salvatore Varriale, Andrea e Nicola Pansa, Matteo e Antonio Santoro, Emilio Panzardi, Rocco Scutellà e Giuseppe Marvulli, i vini francesi donati da Gennaro Iorio, chef caviste des caves dell’Hotel de Paris di Monte Carlo, serviti dai sommelier di Ais Associazione italiana sommelier delegazione di Napoli guidati da Tommaso Luongo.

Si ringraziano anche gli altri sponsor che hanno sostenuto la realizzazione della serata, tra i quali Ferrarelle, Kbirr, Calendaria, Allestimenti Le Rose, Fran AM Travel, L’Arsenale di Napoli, Gennaro Regina, Workline Divise, Casillo Pubblicità, SosGhiaccio, Sìcominicazione e Sergio Siano e tutto il personale che ha dato supporto.