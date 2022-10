San Carlo, concerto da camera: «Paganini e dintorni» domenica 16 ottobre

Protagonista l’ensemble d’archi composto dal violino solista Gabriele Pieranunzi, Salvatore Lombardo e Loana Stratulat al violino, Eduardo Pitone alla viola, Pierluigi Sanarica al violoncello e Alessandro Mariani al contrabbasso, tutti professori d’orchestra del Massimo napoletano.

Il penultimo concerto da camera della Stagione 21/22 del teatro di San Carlo è in programma domenica 16 ottobre alle ore 18.

Sei i brani di Niccolò Paganini in scaletta: Cantabile in la maggiore nella versione per violino e archi, due Sonatine in versione per tre violini dall’op.3: Sonatina in mi minore n. 6 e Sonatina in re maggiore n. 3; Mosè Fantasia, introduzione, tema e variazioni sulla preghiera Dal tuo stellato soglio, dal Mosè in Egitto di Rossini; Le streghe Introduzione, tema con variazioni e finale, dal Noce di Benevento di Süssmayr (versione per violino e archi); La campanella Rondò in si minore dal Concerto n. 2 op. 7 anche in questo caso nella versione per violino e archi.

Saranno eseguiti anche Passacaglia per violino e viola, variazioni composte nel 1893 da Johan Halvorsen sulla celebre Passacaille numero 6 dalla Suite in sol minore HWV 432 di George Friederic Händel e Studi-Capricci per due violini n. 1 in sol minore di Henryk Wieniawski il più importante successore di Paganini.