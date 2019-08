Domenica 18 Agosto 2019, 16:37

VICO EQUENSE - Serata tutta da ridere, domani con Gino Rivieccio. L'attore, infatti, sarà con il suo Gino Rivieccio Show alle Axidie di Marina d'Equa. Lo show del comico sarà incentrato sui temi più svariati dell'attualità, con particolare riferimento alla satira sociale e politica. Non mancheranno i cavalli di battaglia che hanno reso Rivieccio popolare in questi 38 anni di carriera. Insomma due ore di risate ma anche di grandi emozioni che solo un napoletano doc come Rivieccio sa rappresentare.