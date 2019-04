Apre «PittaRosso» nella nuova Birreria, shopping a oltranza

Giovedì 25 Aprile 2019, 09:00

Più di mille persone. Se il buongiorno si vede dal mattino, quello di PittaRosso si direbbe senz'altro promettente. A brindare al taglio del nastro del nuovo store di Miano, al piano terra del centro commerciale La Birreria che molti a Napoli ricordano ancora come la Terrazza Peroni, ex birrificio Peroni, tantissimi ospiti e curiosi: appassionati di moda, certo, ma anche attirati dalla campagna mediatica messa in atto dal brand di calzature che con quest'opening festeggia il suo dodicesimo punto vendita in Campania. Accolti dal direttore del nuovo negozio Fabio Spano insieme alla responsabile dell'happening Valeria Acconcio, a sua volta già direttrice del PittaRosso di Afragola, visitatori di tutte le età si sono addentrati negli oltre mille metri quadrati di esposizione alla ricerca di calzature di tendenza in vista della bella stagione. È il caso, ad esempio, anche di qualche giovane influencer come la trentenne Rossella Padolino, da quasi dieci anni professionista del mondo della moda e manco a dirlo tra le prime a varcare la soglia dello store. Per lei, lo staff di PittaRosso ha selezionato una serie di scarpe giovani e trendy, ideali per il pubblico smart dei suoi follower, mentre poco distante alcune amiche curiosavano tra i due piani di allestimento alla ricerca di tutto quanto potesse far rima con moda e scarpe: sneaker, ciabatte, scarpe da sera o da passeggio. Quello del centro commerciale La Birreria, del resto, è il secondo punto vendita in città, a conferma dell'appeal suscitato dal brand sui napoletani, ma anche del forte desiderio dell'azienda di coinvolgere sempre più persone nei suoi punti vendita. Un obiettivo centrato visto che dalle quattro e mezza di pomeriggio fino all'ora di chiusura ei cancelli gli addetti del negozio sono stati letteralmente presi d'assalto dalle domande dei più curiosi tra gli ospiti, complice anche il periodo di festività e la possibilità, quindi, di attardarsi piacevolmente per una passeggiata con le amiche. Il claim della nuova campagna di comunicazione Entra in PittaRosso. Se non entri non sai cosa ti perdi racchiude tutto il desiderio dell'azienda di raccontare il suo mondo coinvolgendo il cliente che cerchi varietà nell'offerta, ottimo rapporto qualità prezzo, ma soprattutto stile: un invito che diventa irrinunciabile, rappresentato visivamente con l'immagine glamour di una donna che entra in un mondo tutto rosso, quello degli oltre 240 punti vendita in Italia e all'estero che intercettano a quanto pare con successo i desideri di chi non vuole rinunciare allo stile ma sogna di poter trovare tutto in un unico luogo, a partire dalla nuovissima collezione Spring Summer 19 che manco a dirlo ha calamitato anche stavolta l'attenzione dei più attenti tra gli appassionati di tendenze. Fino al 12 maggio è previsto uno sconto del 50% sulle calzature proposte, un regalo che PittaRosso ha voluto fare ai napoletani per festeggiare insieme la nuova apertura.