Un libro per celebrare Gianni Molaro: «Cresciuto tra costrizione e abbandono»

Venerdì 22 Marzo 2019, 13:25

La storia dello stilista di San Giuseppe Vesuviano, Gianni Molaro, raccontata in un libro scritto da Lella di Marino, edito da Mondadori. «Un Amore Diverso», questo il titolo del romanzo che sarà presentato domani sera, alle 18, nella sala consiliare di San Giuseppe Vesuviano alla presenza del sindaco, Vincenzo Catapano, dell'assessore alle politiche culturali Silvia Annunziata e della scrittrice di Marino. Modererà l'incontro, il giornalista Francesco Gravetti.Sarà invece lo stesso Gianni Molaro, in compagnia del giornalista Alessandro Cecchi Paone, a discutere del testo in cui si narra la sua storia di vita. Orfano di padre, Molaro cresce nella solitudine di un convento, affidato alla cura delle suore.«Costrizione e abbandono - si legge nel libro - sono per lungo tempo i suoi unici compagni di viaggio ma lo studio, la preghiera e una naturale inclinazione per l'arte lo aiutano a non perdersi. Adolescente, scopre di essere attratto da un compagno di giochi innocenti. L'ambiente in cui matura questa consapevolezza, l'educazione ricevuta e la fede gli impongono però un comportamento diverso e lo portano a reprimere i suoi sentimenti. Si rifugia allora nel sogno e prega di poter conquistare la libertà e, soprattutto, di diventare un grande stilista».Uscito dal collegio, frequenta l'Accademia della Moda e poco più che ventenne apre il suo primo atelier. In questo romanzo ispirato alla vita di Gianni Molaro, si assiste alla vertiginosa parabola che ha visto nascere lo stilista delle spose, il profeta dell'Art Couture entrato tre volte nel Guinness dei primati e nell'olimpo della moda internazionale, che oggi ha fatto pace con i ricordi dell'infanzia per abbracciare finalmente l'amore.