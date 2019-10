Sposi in elicottero e party on the beach: Labelon Experience Beach Club per la prima volta a TuttoSposi

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 21:12

Da sabato 19 a domenica 27 ottobre, Labelon il nuovo Experience Beach Club di Bacoli sarà tra i più attesi protagonisti di TuttoSposi la fiera-evento dedicata al matrimonio giunta alla sua 31esima edizione.Al padiglione 3 Stand 3C, l’esclusivo beach club flegreo inaugurato a fine maggio 2019, racconterà la propria offerta di wedding experience a chi è alla ricerca di una location unica per un matrimonio vista mare. Ad accogliere gli ospiti uno spettacolare stand di 90 mq curato in ogni minimo dettaglio: dall’arredamento di Riflessi Interior Design agli allestimenti floreali firmati Flover, dal sistema di illuminazione curato da Accendi un Sogno fino alla grafica di Albano digital point. In questo spazio i professionisti di Labelon presenteranno un nuovo modo di vivere e organizzare il proprio ricevimento: dalla cerimonia nella piccola cappella in giardino o sulla spiaggia alla festa a bordo piscina o nei grandi saloni affacciati sul mare.Per dimensioni, servizi premium, design e cura dei dettagli, Labelon è la grande novità sulla spiaggia romana di Bacoli: 28mila metri quadrati di superficie tra giardini di palme, due piscine con solarium in teak, un linea di spiaggia di oltre duecento metri, due ristoranti fine-dining, una Champagne&Cocktail Lounge e ampi saloni modulabili al primo piano.Con il più bel tramonto della costa, Labelon è emozione in ogni dettaglio ed è capace di offrire la più completa e coinvolgente esperienza di wedding mai offerta fino ad ora da un beach club campano. Tra i servizi più esclusivi c’è la possibilità di noleggiare un volo in elicottero grazie alla partnership con il più qualificato player del settore Hoverfly Srl e l’eliporto privato.Durante la settimana di TuttoSposi allo stand di Labelon sarà possibile confrontarsi con i party planner della struttura, prenotare un sopralluogo e partecipare agli incontri con due professioniste del settore: la make up artist Benedetta Riccio e la wedding planner Francesca Varriale per avere consigli sulle tendenze beauty e scovare nuove idee per un matrimonio indimenticabile.