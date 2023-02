Fari puntati su bullismo e cyberbullismo

L’istituto comprensivo “De Gasperi” di Caivano scende in campo contro bullismo e cyberbullismo. E così giovedì 9 febbraio (ore 16,30), presso la sede di via Rosselli, si svolgerà un’importante manifestazione per sensibilizzare studenti e opinione pubblica sul preoccupante e dilagante fenomeno, che, durante l’orario di lezione, vede talvolta coinvolti anche i docenti.

Durante l’incontro, patrocinato dal Comune, sarà presentato il libro della docente e pedagogista Nadia Elisabetta Peschechera dal titolo "Il Rovescio della Medaglia. Dinamiche sottese e agito manifesto del bullismo" (edizioni LFA).

Il saggio prende spunto dagli aspetti teorici del fenomeno, per giungere alla realtà concreta della vita quotidiana del minore, in famiglia, a scuola e nella comunità.

All'incontro, moderato dalla sociologa Angela Visone, oltre alla dirigente scolastica Flora Celiento e all’autrice del libro Peschechera, interverrano tra gli altri il sindaco Enzo Falco, il parlmentare Pasquale Penza e l'assessore comunale alla cultura Maria Pina Bervicato.

Tra i relatori ci saranno l'ispettore di polizia Oreste Somma, Samuele Ciambriello (garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Campania), Maria Rosaria D'Alesio (psicologa clinica), l'assistente sociale Carmela Grimaldi, l'ex deputata Rossella Sessa, esperta di bullismo e cyberbullismo.