Giovedì 11 Ottobre 2018, 22:42

Una giornata dedicata alla conoscenza e alla diagnosi di una patologia che oggi affligge il 2,8% degli italiani: dalle 9 alle 15 di sabato 13 ottobre, presso il gazebo allestito in Piazza Dante, un team di specialisti offrirà consulenze esclusivamente per sospetta psoriasi e fornirà indicazioni utili sui centri pubblici deputati alla diagnosi e alla cura della malattia. L’equipe sarà capitanata da Raffaele Mozzillo, responsabile dell’unità operativa di Dermatologia dell’ospedale San Gennaro di Napoli, e composta da Mario Cordedda e Paola Colasanti, medici in servizio presso la stessa struttura sanitaria, e da Tito d’Errico, reumatologo dell’ospedale Santa Maria degli Incurabili.«La psoriasi è una malattia infiammatoria, recidivante e ad andamento cronico, provocata dalla compartecipazione di fattori genetici, ambientali e immunologici, spesso erroneamente identificata come semplice patologia cutanea – spiega il dottor Mozzillo – Inoltre, circa il 25% dei pazienti affetti da psoriasi sviluppa l’artrite nel corso della vita. Perciò Il servizio sanitario nazionale deve organizzarsi per rispondere a una domanda di assistenza caratterizzata da continuità delle cure per lunghi periodi e multidisciplinarietà degli specialisti coinvolti. È necessario, dunque, delineare una strategia che, con ogni mezzo utile, consenta di riconoscere segni e sintomi della patologia in vista di una precoce definizione diagnostica e terapeutica». È proprio con questo spirito che nasce Se conosco posso curare, giornata dedicata alla malattia psoriasica e organizzata da Italymeeting col contributo incondizionato della casa farmaceutica Novartis.Nell’ultimo decennio, però, la biologia molecolare ha fatto passi da gigante anche nell’ambito delle malattie dermatologiche e reumatiche (psoriasi, artrite psoriasica e spondiloentesoartriti). E così, oltre ai tradizionali methotrexate, ciclosporina, salazopirina e idrossiclorochina, per la terapia della psoriasi sono oggi disponibili altri farmaci: gli anti TNF alfa, gli anti interleuchina 17 e altre molecole ottenute con tecniche di biologia molecolare e di ingegneria genetica, che agiscono bloccando gli effetti di molecole pro-infiammatorie responsabile dei sintomi e del danno cutaneo e articolare. In tale contesto ogni attività di informazione e diffusione del messaggio ai pazienti è necessaria e utile per ottenere la diagnosi precoce al fine di contrastare la malattia e la disabilità.