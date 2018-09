A Sorrento un corso per imparare a respirare e a veicolare lo stress

Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:29

SORRENTO - Respirazione e veicolazione dello stress. Questo il titolo dell’attività organizzata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento grazie alla sinergia con Sorrento Apnea. L’iniziativa realizzata nell’ambito delle azioni previste all’interno della Bandiera Blu si terrà venerdì alle 18 presso il tavolato pubblico del centro anziani presso la Spiaggia San Francesco. La partecipazione sarà completamente gratuita ed i posti saranno limitati per motivi organizzativi. Pertanto tutti coloro che siano interessati possono rivolgersi direttamente all’istruttore Gianmarco Giordano che ha organizzato l’evento al seguente recapito: 3391119590. Tutti i partecipanti dovranno portare con sé un tappetino o un asciugamano e vestirsi in modo comodo. «Quest’ulteriore iniziativa – dichiara il Consigliere Comunale Luigi Di Prisco – arricchisce il nutrito palinsesto di eventi realizzati quest’anno nell’ambito della bandiera blu. Le attività non si concluderanno qui, infatti entro fine mese seguiranno altre iniziative per concludere la stagione balneare». «Ho desiderato organizzare questo evento – dichiara Gianmarco Giordano istruttore di Apnea formato alla scuola di Umberto Pellizzari – per aprire un nuovo mondo di benessere rivolto alla comunità. Novità ed eventi potrete seguirli sulla pagina facebook di Sorrento Apnea».