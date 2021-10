BeKing, i campioni del ciclismo si danno appuntamento a Monaco per solidarietà

I campioni del ciclismo, reduci dalle Olimpiadi e dalle principali competizioni internazionali saranno i protagonisti di BeKING, prima edizione di un evento voluto dagli sportivi che vivono nel Principato, in collaborazione con AWE International Group UK per trovare un punto di incontro tra il ciclismo come disciplina sportiva e il ciclismo come stile di vita. Matteo Trentin, da sempre attivo nella sicurezza stradale e con l’ambizione di portare i bambini ad amare questo sport a 360°, ha ideato questo progetto, condiviso con i colleghi che, con entusiasmo, hanno accolto l’idea di essere testimonial dello sport che amano.

Peter Sagan – Ambassador della Fondazione Princesse Charlene – Sonny Colbrelli, Elia Viviani, Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Philippe Gilbert, Tim Wellens, Michael Valgren, Matej Mohoric, Lizzie Deignan sono solo alcuni dei grandi nomi che si presenteranno, domenica 28 novembre, alla partenza della gara su circuito cittadino di Montecarlo per una kermesse unica ed emozionante. BeKING, evento inserito nel calendario ufficiale UCI 2021, prevede un Criterium che vedrà sfidarsi i più grandi campioni del momento su un circuito cittadino disegnato per l’occasione. La gara sarà preceduta dalla presentazione ufficiale degli atleti. Un assaggio delle emozioni della gara sarà dato dalla Pro/Am Charity race nella quale, al mattino, si sfideranno 15 team composti ognuno da un ciclista professionista, da un Ambassador della Fondazione Princesse Charlene e da due ciclisti paganti. Il circuito del Criterium rimarrà chiuso alle auto e tutti potranno portare la loro bicicletta e pedalare in compagnia durante tutta la giornata.

L'obiettivo degli organizzatori è quello di creare un evento che si possa ripetere ogni anno, individuando di volta in volta - sotto l'egida della Principessa Charlene di Monaco e della fondazione che porta il suo nome - progetti di beneficenza da sostenere e finanziare attivamente attraverso l'evento per coniugare i valori dello sport con quelli della solidarietà. Il Criterium sarà seguito da una conferenza dedicata ai temi della soft mobility e dell’educazione stradale.

L’incontro sarà anche occasione per ricordare Michele Scarponi, vincitore del Giro d’Italia 2011, prematuramente scomparso nel 2017 a causa di un incidente in allenamento. Una parte del ricavato della prima edizione di BeKING verrà infatti devoluto alla Fondazione Michele Scarponi Onlus, impegnata nel creare e finanziare progetti che hanno come fine l’educazione al corretto comportamento stradale, a una cultura del rispetto delle regole e del prossimo. Oltre alle gare il pubblico potrà visitare il villaggio nel quale i grandi marchi del settore esporranno le ultime novità, prendere parte ai workshop e alle attività di educazione stradale rivolte ai bambini che saranno il futuro di una mobilità più green, più sicura e salutare. L’evento si concluderà con un Charity Cocktail Party e con un’asta benefica cui parteciperanno tutti gli atleti e che saranno finalizzati a raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Princesse Charlene di Monaco.