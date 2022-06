Coppa Regina Pacis, il torneo di calcio a 8 in memoria di Apicella e Vivenzio

Si chiama «Coppa Regina Pacis» (in programma sabato presso il Complesso sportivo Kennedy in via Camillo Guerra) il torneo amatoriale di calcio a 8, aperto a tutti gli appartenenti alle forze di polizia della provincia di Napoli. È stato dedicato alla memoria di due agenti che hanno perso la vita in servizio a Napoli, Pasquale Apicella e Giovanni Vivenzio.

Il programma della giornata prevede alle 9 il triangolare tra il consolato del Congo, l'Ordine degli avvocati di Napoli e la polizia municipale di Napoli; alle 11 la finale del terzo posto; alle 12 la finale del primo posto; alle 13:30 circa le premiazioni, alla presenza del questore di Napoli Alessandro Giuliano, del neo procuratore aggiunto di Napoli Nord Maria Di Mauro, del sostituto procuratore della Dda di Napoli Giuseppe Visone, gli assessori comunali Antonio De Iesu, Emanuela Ferrante, l'ex questore Pasquale Errico consulente della commissione Antimafia, il giornalista Mimmo Rubio, il comandante di Arzano Biagio Chiariello, i sacerdoti Luigi Merola e Gennaro Pagano, il console del Congo Angelo Melone e il generale della polizia municipale di Napoli Ciro Esposito, nonché di tante altre autorità civili e religiose.