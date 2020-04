Coronavirus, in Campania il wireless solidale tra vicini per i compiti a casa

«Resto a casa e collego il mio vicino». Ai tempi del Coronavirus la solidarietà viaggia anche attraverso un wifi.



Mettere in rete famiglie vicine di casa che necessitano di una connessione internet per permettere a ragazzi dello stesso condominio o palazzina di svolgere l'attività didattica a distanza.



È questo l’obiettivo dell’iniziativa di wireless solidale lanciata da Assoutenti Campania per dare un contributo a quei giovani che, ancora nel 2020, e specie in questo momento di emergenza, si trovano a fare i conti con il digital divide.



Per sostenere la didattica online di tanti bambini residenti in zone in cui il gap di digitalizzazione non è ancora stato colmato, sarà sufficiente stampare un modulo disponible sulla pagina facebook Assoutenti Campania e attaccarlo nell'androne del condominio manifestando la propria disponibilità a condividere la rete, o viceversa la necessità di usufruire di una.



