Emergenza Ucraina, i servizi della cooperativa Dedalus

Per l’emergenza Ucraina, la cooperativa sociale Dedalus, che da oltre quarant’anni si occupa di ricerca, progettazione e gestione di servizi a valenza sociale, con interventi a favore delle fasce deboli della popolazione, ha attivato una serie di servizi volti a orientare, sostenere e supportare le persone che trovano rifugio a Napoli e provincia.​

In base alle immediate richieste pervenute e alle attività di mediazione e accompagnamento per l’inserimento scolastico, già svolte con persone provenienti da paesi stranieri, sono stati istituiti interventi specifici mirati alla popolazione ucraina, minori e donne.

È nato uno sportello di ascolto e orientamento alle opportunità del territorio, uno sportello legale, un gruppo di sostegno psicologico per adolescenti, sorto immediatamente su specifica esigenza di alcune giovani donne già fruitrici delle nostre attività, un corso di Italiano L2 e percorsi di avvicinamento alla lingua, un laboratorio ludico creativo che ha già accolto minori di varie età e laboratori artistici che mirano a essere occasioni di incontro e di socialità per adolescenti.

Accanto alle difficoltà materiali in cui versano le donne ucraine presenti nel nostro territorio, residenti o provenienti dal conflitto, bisogna tenere conto anche del trauma e del disagio psicologico che stanno vivendo.​

Uno dei servizi messi a disposizione da Dedalus è una serie di incontri di supporto psicologico in collaborazione con l’associazione EMDR Italia.

Con l'aiuto di psicoterapeute, esperte nella cura del trauma e nell'elaborazione di eventi terribili, affiancate da mediatrici culturali, si svolgeranno sei incontri per aiutare ad affrontare e iniziare a elaborare quanto sta accadendo con lo scopo di ridurre i sintomi post-traumatici.

Gli incontri si terranno ogni giovedì, per sei settimane, a partire dal 31 marzo, dalle ore 10.30 alle 13.00.

Per avere maggiori informazioni sul metodo psicoteraupetico EMDR consultare il sito https://emdr.it/ in italiano e https://emdr.com.ua/emdr/ in ucraino.

Per gli altri servizi disponibili, orari e luoghi, consultare il sito​

www.cooperativadedalus.it