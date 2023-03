Per la festa internazionale per i diritti della donna l'associazione sportiva dilettantistica «Pro Fighting Napoli Club», sabato 11 marzo alle ore 15:00, ha organizzato un open day con ingresso gratuito a tutte le donne, per una lezione di arti marziali.

L’iniziativa ha lo scopo di unire più aspetti: l’importanza dello sport per il corpo e la mente e la possibilità di testare la propria autodifesa.