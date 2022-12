Giornata del Caffè Sospeso, il Gambrinus per i piccoli malati del Santobono

Cultura del caffè e solidarietà in favore della Fondazione Sos Sostenitori Ospedale Santobono. In occasione della Giornata del Caffè Sospeso che si festeggia il 10 dicembre e che quest’anno - come stabilito dal consiglio comunale di Napoli - coincide anche con la Giornata Cittadina della Cultura del Caffè Napoletano, il Gran Caffè Gambrinus ha ideato un evento che lega il consumo della bevanda più amata dagli italiani, e quindi dai napoletani, all’aspetto solidale del caffè sospeso e quindi ad una buona causa.

D’altronde il senso del caffè sospeso è proprio questo: donare a chi a bisogno, lasciare un caffè pagato per chi non può permetterselo e che - con enorme dignità - prende lo scontrino con l’importo del caffè e lo consuma al banco.

Dal 10 (giornata inaugurale) al 18 dicembre all’interno del locale storico in piazza Trieste e Trento sarà installata una grande caffettiera da utilizzare come “salvadanaio” per la raccolta fondi destinata al progetto di Pet Therapy “Quattrozampe al Santobono 2023” realizzato con i fondi raccolti dalla Fondazione Sos Sostenitori del Santobono e destinato ai piccoli pazienti del reparto di Neurochirurgia e Neuroncologia dell’ospedale pediatrico di Napoli.

Sabato 10 dicembre, in occasione dell’inaugurazione dell’iniziativa, alle ore 10.30 saranno presenti al Gambrinus il presidente e il direttore della Fondazione Sos Sostenitori Ospedale Santobono, Ugo de Luca ed Emanuela Capuano.