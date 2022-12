Teatro Sancarluccio di Napoli, c'è «L'ammazzo col gas» con Gianni Ferreri e Danila Stalteri

Va in scena al Teatro Sancarluccio di Napoli dal 9 all'11 dicembre 2022 «L'Ammazzo col gas», il divertente spettacolo a due attori e decine di personaggi portati in scena dagli irresistibili Gianni Ferreri e Danila Stalteri. Regia e drammaturgia di Roberto D'Alessandro.

Con cambi d'abito e di situazione continui, i nostri protagonisti dipingono una serie di scenari di vita matrimoniale dove l'insofferenza per il coniuge rimane al centro della commedia. Dopo uno straordinario debutto avvenuto a fine novembre a Melito di Napoli, questa imperdibile serie di sketches torna in scena per tre serate nel capoluogo partenopeo e proseguirà la sua tournée fino ad aprile 2023 tra Agrigento, Caltanissetta, Firenze, Prato e diverse altre città dello Stivale.