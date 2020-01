Il servizio sociale professionale livello essenziale in Campania, convegno a Napoli

NAPOLI. “Da nessuno, ad uno a cinquemila - Il servizio sociale professionale livello essenziale in Campania a Napoli” è il tema di convegno organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali della Campania che si terrà giovedì 30 gennaio dalle 9 alle 14, presso il Centro Direzionale Auditorium C3. A fare gli onori di casa Gianmario Gazzi e Gilda Panico, rispettivamente presidenti del Consiglio nazionale e di quello regionale degli assistenti sociali. In scaletta gli interventi di Gennaro Izzo, Paolo Manfredi, Andrea Di Fiore (su: “Campagna advocay: nessuno, uno, cinquemila”); Salvatore Poidomani (“Il ruolo del SUNAS per servizi sociali efficienti”); Massimo Corrado (“L’importanza del servizio sociale professionale in sanità”). A testimoniare l’impegno della Regione Campania per il servizio sociale professionale Lucia Fortini, assessore regionale politiche sociali; Chiara Marciani, assessore regionale alle pari opportunità; Stefano Graziano consigliere regionale e presidente della V commissione Sanità; Tommaso Amabile consigliere regionale presidente della VI commissione Politiche Sociali. Al convegno sono stati invitati a portare i saluti istituzionali il governatore Vincenzo De Luca; Carlo Marino, presidente dell’ANCI Campania e Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Ad introdurre e moderare i lavori il giornalista Franco Buononato.



“Gli assistenti sociali - dice Gilda Panico - sono una figura importante e portante nelle relazioni umane, anello di congiunzione strategico tra i cittadini in condizioni di fragilità”, commenta la presidente Gilda Panico, sostenitrice della campagna per eliminare i vuoti in organico degli assistenti sociali nei Comuni, dove la legge prevede la presenza di un assistente sociale ogni cinquemila abitanti, una norma peraltro disattesa. Legge che se applicata porterebbe a colmare i vuoti di questo profilo nei comuni della Campania con la nascita di almeno mille posti di lavoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA