In piazza del Gesù sfilano i modelli dell'Isabella D'Este

Lunedì 10 Giugno 2019, 18:26

Spettacolare ed emozionante l'evento «Street 'cuoll» che ieri sera ha colorato di arte e moda Piazza del Gesù. Centinaia di napoletani e di turisti hanno assistito alla sfilata di abiti creati dalle ragazze e dai ragazzi dell'ISIS Isabella D'Este - Caracciolo, ispirati alla street art. Le giovanissime modelle hanno sfilato in piazza (la foto in alto è di Ciro Orlandini) mentre la piazza veniva illuminata e gli altoparlanti rimandavano rap e techno.Testimone dalla serata l'Assessore Alessandra Clemente che ha indossato un abito creato per lei dagli alunni. La sfilata si è conclusa con una performance live dello street artist Gianluca Raro.