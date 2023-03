Frasi di La Russa, l'appello dell'Arcigay: «Tutelare i diritti contro un odioso pregiudizio»

Lancia un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'associazione Antinoo Arcigay Napoli, dopo le dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, per il quale avere un figlio gay avrebbe rappresentato un dispiacere.

«La grave esternazione del presidente del Senato suscita in noi profondissimo sconforto e dolorosa amarezza - si legge nell'appello al Capo dello Stato - Ci chiediamo e le chiediamo, certi di trovare in lei attenzione e comprensione verso lo sgomento che percepiamo, come si conciliano le politiche promosse dalle nostre Istituzioni, locali, nazionali ed europee per contrastare ogni forma di odioso pregiudizio ed esecrabile discriminazione nei confronti della comunità LGBT+ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Trans) con la triste e intollerabile confessione televisiva della seconda carica dello Stato?».

«A lei presidente chiediamo di far sentire la sua voce a tutela dei valori della nostra Carta Costituzionale, a partire dai diritti inviolabili dell'individuo, quei principi di eguaglianza, autodeterminazione e di non discriminazione che nessuno ha il diritto calpestare e umiliare, come di contro brutalmente e violentemente è stato fatto dal presidente del Senato della Repubblica con la sue ultime agghiaccianti esternazioni pubbliche», sottolinea l'Arcigay Napoli.