Milano Pride, minorenne aggredito dal branco: soccorso da ambulanze

Episodio di violenza a Milano in occasione del Pride. «Oggi pomeriggio, mentre festeggiavamo il Milano Pride all'Arco della Pace, al Parco Sempione un giovane ragazzo, minorenne, che si apprestava a partecipare alla manifestazione è stato vigliaccamente aggredito da un gruppo di violenti». Lo denuncia in una nota diffusa in serata Fabio Pellegatta, presidente del Cig Arcigay Milano, tra gli organizzatori del Pride. «Il ragazzo - ha aggiunto Pellegatta - è stato soccorso dalle ambulanze presenti in piazza. Esprimiamo la massima solidarietà alla vittima da parte del CIG Arcigay Milano e dell'intera rete di Milano Pride e chiediamo con forza se possibile ancora maggiore che il Senato approvi la legge contro l'omotransfobia, il ddl Zan: è urgente».

