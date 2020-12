La Roca Mask, azienda campana leader nella produzione di mascherine chirurgiche, ha donato un quantitativo di 10.000 DPI. In prima linea per la distribuzione il Presidente del CSV Napoli Nicola Caprio e Rosa Praticò di Confesercenti. «Questo dispositivo medico indispensabile per la lotta al Covid 19, ha dichiarato Rosa Praticò, Presidente dell’ Associazione Officina delle Idee Responsabile delle Donne che fanno impresa di Confesercenti Napoli Avellino e Vice Presidente nazionale di Maipiuviolenzainfinita, in un momento così difficile anche economicamente, diventa un peso seppur necessario nel bilancio familiare. La donazione è stata possibile grazie al contatto con la Roca Mask di Raffaele Veneziano. Ad inizio dicembre è partita la prima donazione presso il CSV di Napoli grazie alla collaborazione del Presidente Nicola Caprio.

