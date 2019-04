Domani alle 10 presso la chiesa di San Vincenzo alla Sanità Napoli il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra le associazioni del terzo settore che lottano da sempre per combattere la violenza soprattutto sui minori.

È un segnale incoraggiante che il presidente Mattarella voglia incontrare le associazioni del terzo settore che in alcuni quartieri della città di Napoli rappresentano l’unico presidio educativo-sociale e di legalità - racconta Maria Luisa Iavarone dell'associazione Artur, che con il figlio Arturo, aggredito drammaticamente qualche tempo fa da un babygang, sarà presente -. Una visita che spero non solo simbolica serva a riattivare processi di risocializzazione e di responsabilità estesa alla comunità. Vorrei che questa fosse un’occasione di ascolto e di dialogo reciproco per uno Stato che torna a far sentire la sua presenza con le sue massime cariche proprio in quegli spazi di città le cui mura sono ferite da fori di pallottole vaganti

