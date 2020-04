A Napoli Pulcinella racconta le sue avventure ai bambini contro il mostro coronavirus. L'attore napoletano Angelo Iannelli lancia in rete una serie di video in cui il tipico personaggio napoletano si vesta da eroe contro un mostro invisibile, sconfiggendolo. Pulcinella con lanciafiamme invita le persone e i nonni a restare a casa e compone medicina fatte di cioccolata. Un modo per risollevare il morale dei più piccoli.



