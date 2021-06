Napoli, a Barra lo sportello Flai-Cgil e Less dedicato ai servizi di informazione diritti e orientamento

Inaugurato presso il Centro Polifunzionale della Rete SAI del Comune di Napoli in Via Volpicella, 31 a Napoli lo sportello per i diritti dei lavoratori promosso da Flai Cgil Campania/Napoli e Less Cooperativa Sociale dedicato a supportare i lavoratori con servizi di informazione sui diritti e di orientamento. Lo sportello sarà operativo ogni martedì dalle 15.00 alle 18:00 per l'offerta dei seguenti servizi: ammortizzatori sociali e bonus per lavoratori attivi e disoccupati; fondi integrativi settore agricolo, industria alimentare e interinale; assistenza legale e amministrativa sul lavoro; orientamento alla formazione e al lavoro. Inoltre è stato attivato l'indirizzo mail sportelloflaicgil@lessimpresasociale.it al quale i lavoratori e i disoccupati potranno scrivere per ricevere informazioni in tempo reale.

«Finalmente - ha sottolineato la segretaria generale della Flai-Cgil Campania, Giovanna Basile - parte questo sportello, fortemente voluto dalla Flai, grazie ad un protocollo d'intesa sottoscritto con Less. Questa è una zona molto degradata, ma non l'unica. Noi proviamo a metterci sul territorio per contattare le tante persone, i tanti lavoratori che hanno bisogno dei servizi e di un nostro supporto come Cgil. Insieme a Less abbiamo condiviso questo progetto per dare anche una mano ai tanti immigrati che ci sono all'interno della struttura, per far capire quali sono i loro diritti, i loro doveri, a cosa vanno incontro nel momento in cui saranno assunti o avranno difficoltà. Noi siamo a disposizione non solo per gli immigrati di questo quartiere, ma dell'intera popolazione».

«Lo sportello Diritti e Lavoro - ha precisato Daniela Fiore, presidente di Less - vuole offrire varie tipologie di servizi specifici rivolti sia ai lavoratori, sia ai disoccupati. Servizi di tutela e orientamento per chi è occupato, per favorire la fuoriuscita dai circuiti di lavoro illegale, dallo sfruttamento e dal lavoro nero. Servizi rivolti all'orientamento, alle opportunità formative professionalizzate e alle opportunità lavorative presenti sul territorio, per favorire un inserimento sano e positivo nel mondo del lavoro per chi il lavoro non ce l'ha. Servizi di informazione e orientamento ai lavoratori che hanno bisogno di strumenti maggiori per la conoscenza dei propri diritti».



«Quella di Flai e Less - secondo Cinzia Massa, segretaria Cgil Napoli e Campania - è una scelta vincente, in particolare in quest'area della città dove la criminalità organizzata prova a condizionare la vita di tanti cittadini e lavoratori ma dove è anche presente un forte tessuto associativo per far si che i diritti degli immigrati vengano rispettati. Questa unione tra Less, un'associazione che lavora con gli immigrati e la Flai, anche alla luce dell'esperienza del sindacato di strada fatto dalla categoria della Cgil, non può che arricchire il lavoro già svolto dall'associazione e rappresenta un importante tassello per la costruzione di un puzzle fatto da tante realtà di questo territorio che può diventare una pratica da riproporre in altri quartieri della città».

Presenti all'inaugurazione Donatella Chiodo, assessore alle politiche Sociali del Comune di Napoli e Giovanni Pagano, assessore al lavoro del Comune di Napoli.