Pasqua in quarantena, un gelato Algida per i bambini dei quartieri più difficili

Come le grandi aziende che ogni giorno donano prodotti agli ospedali, alle Caritas e ai centri di raccolta solidali, anche le piccole e medie imprese cercano di dare il proprio contributo a questo momento di crisi anche sociale. Come la Vis Campania di Hermes Navas, titolare della principale concessionaria Algida del Sud Italia che si occupa della distribuzione di gelati e surgelati servendo oltre 150 Comuni nelle province di Napoli, Avellino e Salerno.



Dal 7 aprile, partendo dal comune di Caivano, Hermes Navas ha iniziato una distribuzione gratuita di gelati (80.000 cartoni pari a 2.000.000 di pezzi) destinati in primis ai bambini e alle loro famiglie residenti nei principali comuni e quartieri di competenza (più di 45 tra comuni e quartieri), grazie anche alla collaborazione dei sindaci e della Protezione Civile campana. Solo per citare alcuni tra i quartieri ed i Comuni coinvolti: Chiaiano, Marianella, Piscinola, Scampia, Secondigliano, Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e Comuni quali Arzano, Cercola, Frattamaggiore, San Giorgio, Portici nel napoletano, Avellino, Chiusano di San Domenico, Lioni, Contrada, Forino, Montemiletto, Montoro, Serino e Solofra,



Inoltre la Vis Campania ha pensato di regalare un dolce sorriso ai bambini, che in questo particolare momento stanno trascorrendo le loro giornate all’interno di strutture ospedaliere a loro dedicate come il Santobono-Pausilipon. Sia nella sede del Vomero che in quella di Posillipo sono stati collocati dei frigo “Algida”, con all’interno tanti gelati destinati ai piccoli degenti, ai loro genitori e al personale sanitario. Tutti i bambini hanno ricevuto anche un cappellino rosso brandizzato. © RIPRODUZIONE RISERVATA