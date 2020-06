​Piano Colao, Soroptimist: bene parità di genere, ora passare ai fatti

“I temi della parità di genere e dell’inclusione rappresentano la piacevole novità del piano per la fase3 elaborato dalla task force presieduta da Vittorio Colao che, seppur in extremis, si è arricchita della presenza e del contributo di alcune delle più autorevoli risorse femminili del nostro Paese”.



Ad affermarlo è Mariolina Coppola, presidente nazionale del Soroptimist International d’Italia, l’associazione di donne di elevata qualificazione professionale impegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del lavoro.



“Adesso, però, archiviato il momento delle presentazioni e degli annunci, occorre passare ai fatti. Il contributo delle donne al mercato del lavoro è fondamentale quanto quello sociale. Prima dell’emergenza Covid-19 lavorava il 49,5% delle donne, uno studio dei consulenti del lavoro stima che 3 milioni di lavoratrici con figli minori sono in forte difficoltà di fronte alla ripartenza delle attività lavorative. Bisogna mettere subito in campo misure coraggiose per favorire l’occupazione femminile e superare il gap gender. Gli asili nido, i servizi per l’infanzia e l’incentivazione dello smart working sono fondamentali come lo è il contributo delle donne all’economia”, conclude la presidente Coppola. © RIPRODUZIONE RISERVATA