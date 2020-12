Pranzo natalizio a cura dell’Ordine di Malta del Gran Priorato di Napoli e Sicilia nella mensa di Pompei

Nella ‘Grande Mensa’ di Pompei, intitolata a Papa Francesco, gestita da oltre cinque anni interamente a cura e spese del Gran Priorato di Napoli e Sicilia, è stato distribuito, in occasione del Santo Natale, dai volontari dell’Ordine, un pranzo speciale da asporto ad oltre 130 indigenti composto da pesce, orata con contorno, frutta, dolce e un panettone pro-capite, oltre ad una busta con generi alimentari di prima necessità. I protagonisti di questa giornata sono stati gli “ultimi”, gli uomini e le donne che incarnano i mille volti della povertà.



La mensa attiva dal 2014 e coordinata dalla Dama Maria del Rosario Steardo, distribuisce quotidianamente oltre cento pasti caldi, per ora da asporto, ma in tempi normali la mensa assicura 130 pasti ogni giorno e fornisce pacchi viveri non solo ai poveri della città, ma anche ai tanti che vengono dai comuni vicini. Nella mensa è attivo anche il servizio docce ed è stata creata una postazione per barbieri e parrucchieri che offrono gratuitamente la propria opera ai senzatetto.



Il Procuratore del Gran Priorato di Napoli e Sicilia, Arturo Martucci di Scarfizzi, dedica ogni cura a questa opera di carità permanente ed ha dichiarato che “tra tutte le altre gestite dal Gran Priorato è la più impegnativa, ma che è anche la più gratificante per il sollievo portato a tanti bisognosi che con il loro sorriso compensano ogni sforzo”.

