Sindrome di Down, Raniero campione d'Europa a 15 anni con l'Italbasket

L’Italbasket con sindrome di Down è campione d’Europa, in squadra il più giovane è Raniero De Fusco, 15 anni di Castellammare di Stabia. La convocazione per il campione stabiese è arrivata ad aprile, quando si è unito al team azzurro di atleti già tre volte campione del mondo. Sabato contro la Finlandia a Padova i suoi canestri hanno contribuito ad una vittoria netta.

«Fantastico risultato per il nostro Raniero che conquista il titolo a Padova insieme ai suoi mitici compagni di squadra, imbattuti in tutta la competizione - scrive la Nuova Polisportiva Stabia dove Raniero è cresciuto sportivamente -.

Vittoria in finale anche sulla Finlandia per 34-18 dopo un'esaltante rimonta, tra il tripudio del pubblico dove era presente una rappresentanza partita da Castellammare di Stabia. Non ci sono parole, ma solo orgoglio ed emozione di noi tutti di BTS&NPS, complimenti Raniero».

Classe 2007, il campano Raniero De Fusco continua a macinare record, è l'atleta più giovane convocato a una competizione ufficiale della Nazionale di Basket con Sindrome di Down dal 2017 a oggi. Attualmente il cestista è in forza anche all'Associazione Sportiva e Culturale Orionina di Ercolano e per lui si prospetta una lunga carriera con l’Italbasket.