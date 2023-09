Carmen, la nuotatrice che sogna di incontrare la Pellegrini

L’Irpinia si tinge d’azzurro agli Sports Union for athletes with down Syndrome (SUDS), il campionato Europeo per gli atleti con sindrome di Down, in corso di svolgimento a Padova. Sugli scudi nel nuoto, con il tricolore cucito sul petto, Carmen Scinaguetta, atleta originaria di San Martino Valle Caudina, protagonista nei primi giorni di gare. La ragazza, 33 anni, nella categoria mosaico si è aggiudicata due medaglie d’argento sui 100 metri stile libero e nei 50 metri dorsi oltre al bronzo conquistato nei 100 metri stile libero. Una grande emozione per la nuotatrice, che per la prima volta veste la maglia Azzurra. «Si tratta della prima chiamata in assoluto, è stata convocata a vestire la maglia Azzurra lo scorso luglio» ricorda la sorella Angela. Si è avvicinata al nuoto da piccola, ma è soltanto dal 2016 che ha iniziato assiduamente il percorso agonistico.

Da quando si è trasferita a Brescia dalla sorella, Carmen ha preso parte a gare allenandosi con la Polisportiva Bresciana No Frontiere.

La passione aumentata, le vittorie nei campionati nazionali non sono mancate e la conseguenza è stata la chiamata in Nazionale. «Siamo stati presenti sugli spalti già prima delle gare ed è stato emozionante vederla indossare la maglia azzurra – afferma la sorella Angela –. Puntava all’oro, ma è stata contentissima per il risultato ottenuto».

C’è comunque l’occasione di rifarsi ed incrementare il bottino. Oggi ci saranno le finali dei 100 dorso, sabato, invece, i 200 dorso ed i 50 stile libero.

Si punta all’en-plein magari portando a casa la medaglia più ambita salendo sul gradino più alto del podio. Mentre è in ritiro con la Nazionale, papà Orazio e la mamma sono lì a Padova per darle supporto, mentre la sorella fa la spola da Brescia per assistere alle gare. Come tutti gli sportivi ha un sogno, ma soprattutto un idolo. Federica Pellegrini è il suo modello e spera prima o poi di poterla incontrare. Chissà se in questi giorni l’olimpionica si muoverà dalla sua Treviso a Padova per guardare l’evento.

A Carmen sono arrivati i complimenti della comunità di San Martino Valle Caudina. Il sindaco Pasquale Pisano si è complimentato con la concittadina e tutta la sua famiglia. «Carmen è una ragazza coraggiosa, solare – afferma il primo cittadino – ha saputo allenarsi con dedizione e coraggio riuscendo ad eccellere in una disciplina che richiede abnegazione non comune. Aspettiamo di vederti ancora sul podio, ti aspettiamo nel tuo paese per dirti grazie e festeggiarti».

L’auspicio è di poterla rivedere in Valle Caudina con una medaglia d’oro al collo ed ergerla ad esempio per tutta la comunità.