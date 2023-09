Kung fu, Claudio Di Benedetto bronzo mondiale

«Esercizio eseguito con abilità». Deve averlo ripetuto più e più volte, tanto da trionfare in Cina, la patria del kung fu. Al nono campionato mondiale, tenutosi ad Emeishan, nella provincia del Sichuan, brilla la stella di Claudio Di Benedetto, che mette al collo una pesante medaglia di bronzo.

Arti marziali. Nato a Napoli, vive a Qualiano, si allena a Villaricca presso la palestra Atlantide. «Pratico kung fu da 23 anni», racconta soddisfatto il 26enne, che studia Scienze motorie alla Pegaso. Classe 1997 e figlio d’arte. «Sono stato subito catapultato in questa realtà. Pratico questa disciplina grazie a mio padre Maurizio: è anche il mio maestro ed ha vinto diversi titoli in campo nazionale ed internazionale», prosegue Claudio. «Poi con gli anni il kung fu è diventato sempre di più una passione e un modo di vivere», tiene a precisare orgoglioso del suo percorso. «Mi trovo bene con papà Maurizio.

Con il passare degli anni e diventando più maturo, ho capito che non potevo chiedere di meglio», dice sincero.

Quarta volta in Cina. «Abbiamo trascorso anche due giorni a Chengdu (sfarzosa e molto grande), dove si sono svolte le recenti Universiadi. Ho conquistato un bronzo nella specialità della spada, una categoria bella ma pesante», asserisce Di Benedetto. «Sono soddisfatto in parte, convinto che si possa sempre far meglio, però considerando la categoria abbastanza complicata, mi sento appagato», ammette. «Ringrazio naturalmente il mio maestro e tutta la palestra che mi hanno supportato, oltre che la Nazionale italiana che era lì a sostenermi».

Obiettivi futuri. «Testa a dicembre che ci sono i Campionati a Catania. Per i prossimi Mondiali bisogna aspettare il 2025», argomenta Di Benedetto, campione d'Europa 2022, che vanta inoltre una decina di titoli italiani in bacheca.

Napoli capitale dello sport 2026. «Ci stiamo muovendo per far sì che il kung fu possa esserci e promozionare al meglio tale disciplina».

Festival dell’Oriente. «Saremo anche alla Mostra d’Oltremare (9-10 e 16-17 settembre). Napoli incontra il mondo nei prossimi due weekend», conclude Di Benedetto.